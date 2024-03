Seite 2 ► Seite 1 von 2

Satteldorf (ots) - Die Neukundengewinnung ist branchenübergreifend ein wichtigerTreiber für gesundes und nachhaltiges Unternehmenswachstum, doch wer den Nervder Zielgruppe treffen und damit das volle Potenzial ausschöpfen will, muss sichim strategischen Marketing gut auskennen - nicht nur online. Philipp F.Offenbecher ist Gründer und Geschäftsführer der Offenbecher Consulting GmbH, mitder er sich auf die Neukundengewinnung für Hörakustiker spezialisiert hat.Welche Herausforderungen die Kundenansprache mit sich bringt, was die Zielgruppeder Branche so besonders macht und wie seine Partner von der Zusammenarbeitprofitieren können, verrät der Experte in diesem Artikel.Nicht zuletzt dank demografischen Gegebenheiten können sich Hörgeräteakustikerin Deutschland seit jeher über ein florierendes Geschäft freuen. Dennoch gehtder Wandel nicht spurlos an ihrer Branche vorbei: Wer sich langfristig am Marktdurchsetzen will, muss den Schritt in Richtung digitale Transformation gehen.Darüber hinaus ist es für Hörakustiker wichtig, die Neukundengewinnung jetzt zumFokusthema zu machen, um nicht schon bald von der Konkurrenz überrollt zuwerden. Während digitales Marketing nahezu branchenübergreifend als goldenesInstrument zur Kundengewinnung gilt, werden sich Onlinemarketing-Profis an derbesonderen Klientel der Branche aber vermutlich die Zähne ausbeißen. "Derwertvollste Teil der Zielgruppe von Hörakustikern ist noch immer nur offline undpersönlich zu erreichen", verrät Philipp F. Offenbecher, Geschäftsführer derOffenbecher Consulting GmbH."Mit einer sinnvollen Mischung aus altbewährten und modernen Methoden sorgen wirdafür, dass unsere Partner kontinuierlich hochqualitative Kontakte vonpotenziellen Neukunden aus diesem lukrativen Bereich erhalten", so derUnternehmer weiter. Mit über zwanzig Jahren Erfahrung, beeindruckender Expertiseund tiefgreifender Branchenkenntnis hilft Philipp F. Offenbecher seinen Partnernaus der Branche der Hörakustiker dabei, ihr Wachstumspotenzial vollauszuschöpfen. Durch Strategien, die in Zusammenarbeit mit einem Psychologensowie einem der bestbezahltesten Verkaufstrainern Deutschlands entstanden sind,und dem Einsatz professionell geschulter Promoter schafft Philipp F. Offenbecheres, die besondere Zielgruppe anzusprechen und seinen Partnern durch dieGewinnung hochwertiger Neukunden einen wertvollen Wettbewerbsvorteil zuverschaffen. Dass der gelernte Hörakustiker und studierte Marketing- undVertriebs-Profi selbst eines der effizientesten Unternehmen der Branche besitzt,spiegelt den Erfolg seiner Maßnahmen eindrucksvoll wider.Erfolgreiche Neukundengewinnung mit professionellen Offline-Aktionen