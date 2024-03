BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Großbritannien wollen ihre Zusammenarbeit in der Nato im Hinblick auf die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA stärken. "Wir haben intensiv darüber gesprochen, wie wir den europäischen Pfeiler der Nato stärken können, unabhängig davon, wer auf der anderen Seite der atlantischen Brücke stehen wird", sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstag bei einem Treffen mit ihrem britischen Kollegen David Cameron in Berlin auf die Frage eines Journalisten zu einer möglichen erneuten Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten.

Berlin und London seien sich einig, dass der europäische Pfeiler stärker werden müsse, sagte Baerbock. Das werde eines der wichtigen Themen beim Nato-Gipfel im Juli in der US-Hauptstadt Washington sein. Die Bundesaußenministerin betonte, wenn von einer stärkeren Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit der EU-Staaten die Rede sei, gehe es immer um Zusammenarbeit innerhalb der Nato.

Cameron betonte, die europäischen Verbündeten sollten sich darauf konzentrieren, bis zur US-Wahl Geschlossenheit zu demonstrieren, egal, ob sie in der EU seien oder nicht. "Das wird den künftigen Präsidenten, wer auch immer das sein wird, eher dazu geneigt machen, die Stärke der europäischen Partnerschaft zu sehen." Großbritannien war 2020 mit dem Brexit aus der Europäischen Union (EU) ausgetreten. Cameron war von 2010 bis 2016 britischer Premierminister und von 2005 bis 2016 auch Vorsitzender der Konservativen Partei in Großbritannien.

Baerbock und Cameron trafen sich zum zweiten deutsch-britischen Strategischen Dialog, bei dem einmal im Jahr vertieft über die außenpolitische Zusammenarbeit beider Länder gesprochen werden soll./bk/DP/jha