Schorndorf (ots) - David Hock und Luan Freundl sind die Gründer undGeschäftsführer von Industriemarketing.de. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützensie Industriebetriebe bei der Auftrags- und Mitarbeitergewinnung. Durchzielorientiertes Online-Marketing verhelfen sie ihnen zu planbaren Aufträgen undqualifizierten Mitarbeitern. Wie das gelingt, erfahren Sie im Folgenden.Industriebetriebe stehen heutzutage vor einer anhaltenden Herausforderung: derGewinnung profitabler Aufträge und passender Mitarbeiter. Ohne diese beidenSchlüsselkomponenten ist es auf Dauer nicht möglich, weiteres Wachstum zuerzielen. Doch trotz zahlreicher Methoden und umfassender Bemühungen bleiben dieErgebnisse oft aus. Mit der Zeit erschwert der Mangel an Aufträgen und Bewerberndie Einhaltung von Fristen - und stellt dadurch langfristig die Stabilität undPlanbarkeit im Betrieb aufs Spiel. Um diesem Dilemma zu begegnen und dieWettbewerbsfähigkeit zu sichern, ist es für Industriebetriebe wichtiger denn je,neue Wege zu beschreiten und innovative Lösungsansätze zu entwickeln."Traditionelle Methoden wie Messen, PR oder Außendienst reichen in der heutigenZeit nicht mehr aus, um planbare Aufträge und qualifizierte Mitarbeiter zugewinnen", erklärt David Hock, der gemeinsam mit Luan FreundlIndustriemarketing.de ins Leben gerufen hat. "Die meisten Betriebe sind sichbewusst, dass ein Umdenken erforderlich ist, um datengetrieben und planbarbessere Aufträge zu akquirieren, neue Marktsegmente zu erschließen und dieKontrolle über die Ergebnisse zu behalten. Dennoch zeigen sie sich aufgrund derwirtschaftlichen Situation zurückhaltend bei neuen Investitionen.""Ein Fehler, denn um sich auf Dauer unabhängig von Bestandskunden zu machen,sind Investitionen unerlässlich", fährt Luan Freundl fort. "Um lukrativeAufträge zu gewinnen und potenzielle Bewerber zu erreichen, müssenIndustriebetriebe dort präsent sein, wo sich ihre Zielgruppe aufhält: auf SocialMedia. Wir haben uns diesem Thema angenommen und eine innovative Methodeentwickelt, mit der Betriebe ihr Unternehmen zukunftsfähig machen können." Durchzielorientiertes Online-Marketing verhilft Industriemarketing.deIndustriebetrieben zu kaufbereiten Anfragen von potenziellen Neukunden undqualifizierten Bewerbungen auf offene Stellen. Auf diese Art und Weise sorgt dieAgentur dafür, dass ihre Kunden die Stabilität und Sicherheit erlangen, die siebenötigen, um ihr Unternehmen auf die nächste Ebene zu heben. Ihre digitalenProzesse unterscheiden sich dabei merklich von anderen Anbietern, denn alsBranchenpartner ist es David Hock und Luan Freundl ein Anliegen, einvertrauensvoller Ansprechpartner in allen Fragen der Auftrags- und