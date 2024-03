Seite 2 ► Seite 1 von 2

Achern (ots) - Die Automobilbranche ist in eine Krise geraten - und trotzdemkonzentrieren sich viele Unternehmen nicht auf das notwendige Online-Marketing,um sowohl Neukunden als auch Mitarbeiter zu akquirieren. Carmelo Carmeni undMarisa Sapia-Carmeni unterstützen ihre Kunden bei dieser Hürde: Sie sind dieGeschäftsführer der Marketingagentur Car-Marketing, die Automobilzulieferer,Kfz-Werkstätten und Autohäuser mit ganzheitlichem Online-Marketing unterstützt.Für die Automobilbranche haben sie nun ein individuellesMitarbeiter-Onboarding-System entwickelt, das sich auch an Bestandskundenrichtet. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.Die Automobilbranche steht vor wachsenden Herausforderungen: Der Rückgang vonNeuwagenkäufen belastet nicht nur Autohäuser, sondern beeinträchtigt auch dieProduktion der Automobilhersteller. In dieser Zeit wird ein effektivesOnline-Marketing immer wichtiger, um sowohl neue Mitarbeiter als auch Kundenanzuwerben. Dennoch setzen viele Unternehmen der Branche weiterhin auf veralteteMarketingstrategien und vernachlässigen ihre Online-Präsenz. Auch die Prozessezur Bindung von Bestandskunden und der Einarbeitung neuer Mitarbeiter werden oftunkoordiniert und wenig professionell durchgeführt, wodurch ein enormerWettbewerbsvorteil verloren geht. "Die Integration neuer Mitarbeiter ist vonentscheidender Bedeutung für den Erfolg eines Unternehmens. Bei der falschenHerangehensweise erfordert der Einarbeitungsprozess allerdings erheblicheRessourcen", erklärt Carmelo Carmeni, Geschäftsführer von Car-Marketing. "DieseInvestitionen gehen mit einem direkten Kostenverlust einher, da laut Studien einneuer Mitarbeiter erst nach etwa sechs Monaten seine volle Produktivitäterreicht.""Unser Mitarbeiter-Onboarding System für die Automobilindustrie bietet deswegeneine effiziente Möglichkeit, neue Mitarbeiter einzuarbeiten, ohne dabei dasTagesgeschäft zu beeinträchtigen und ermöglicht somit eine schnellere undreibungslosere Einarbeitung", ergänzt seine Geschäftspartnerin MarisaSapia-Carmeni. "Im Autohandel setzen wir darüber hinaus ein digitalesKampagnensystem für das Bestandskundengeschäft ein." Carmelo Carmeni und MarisaSapia-Carmeni gründeten ihre Marketingagentur Car-Marketing im Jahr 2016 mit demZiel, Automobilzulieferer, Autohäuser, Kfz-Werkstätten, Kfz-Sachverständige undUnternehmen der Automobilbranche auf dem Weg zu nachhaltigem Wachstum zuunterstützen. Durch moderne Methoden ermöglichen sie die systematische Gewinnung