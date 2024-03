NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekordlauf von Novo Nordisk katapultiert die Aktien des Insulinherstellers auch in der Rangliste der weltweit wertvollsten Unternehmen nach oben. Am Donnerstag durchbrach der Novo-Börsenwert umgerechnet in US-Dollar die Marke von 600 Milliarden, während Tesla mit seinem anhaltenden Kursrutsch längst darunter gesunken ist. Der Elektroautobauer ist mittlerweile noch 565 Milliarden Dollar schwer. Novo Nordisk übernahm nun den zwölften Platz in der Rangliste.

Die Aktien von Novo Nordisk erklommen ein weiteres Rekordhoch. Sie weiteten die Kursgewinne zuletzt auf mehr als acht Prozent aus. Die Hoffnungen richten sich weiter auf Diabetes- und Abnehmpräparate, mit deren Produktion das Unternehmen im Grunde nicht hinterherkommt. Daten einer frühen klinischen Studie zur Darreichung in Tablettenform fielen nach Angaben von Novo vielversprechend aus, was den Gewichtsverlust binnen zwölf Wochen betrifft.