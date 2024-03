Beseitigung technischer Schulden in der neuen und mittleren bis späten Softwareentwicklung durch Nutzung von KI

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 7. März 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) und (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, kündigte die Markteinführung von SASVA an, einer bahnbrechenden verwaltbaren und sicheren KI-Plattform für Unternehmen, die Large Language Models (LLMs) und maschinelles Lernen (ML) nutzt, um Softwareveröffentlichungen zu beschleunigen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Effizienz zu verbessern. SASVA leitet sich vom Sanskrit-Wort Shashvatah ab, was so viel wie Zeitlosigkeit bedeutet und eine kontinuierliche Verbesserung in der sich ständig verändernden Software-Landschaft bietet. SASVA wird in das Software-Engineering eingebettet, um verschiedene Anwendungsfälle effizient anzugehen, indem technische Schulden in der Neuentwicklung vermieden, akkumulierte technische Schulden in der mittleren bis späten Softwarephase minimiert und komplexe Szenarien in der Softwareerhaltung und in bestimmten Branchen mit Unternehmensgröße behandelt werden.