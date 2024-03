Der erste Bitcoin Investor Day : Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Reflexivity Research, veranstaltet am 22. März 2024 in New York City den ersten Bitcoin Investor Day, der die Stärken der traditionellen Finanzwelt mit der Innovation von Bitcoin verbinden soll.

: Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Reflexivity Research, veranstaltet am 22. März 2024 in den ersten Bitcoin Investor Day, der die Stärken der traditionellen Finanzwelt mit der Innovation von Bitcoin verbinden soll. Highlights der Veranstaltung und Teilnahme: Die Veranstaltung, die von Anthony Pompliano , Mitbegründer von Reflexivity, moderiert wird, bietet Diskussionen über die Zukunft von Bitcoin in der traditionellen und institutionellen Finanzwelt mit Rednern wie Cathie Wood , Anthony Scaramucci und Mike Novogratz , die sich an institutionelle Investoren, Kapitalverteiler und Unternehmer richten.

TORONTO, 7. März 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen leistet („DeFi"), freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Reflexivity Research den ersten Bitcoin Investor Day veranstalten wird. Diese erste Veranstaltung findet am Freitag, den 22. März von 9:30 bis 16:30 Uhr EST in New York City statt.

Der von Reflexivity Research organisierte Bitcoin Investor Day soll Hunderte von institutionellen Anlegern, Kapitalgebern und zukunftsorientierten Unternehmern zusammenbringen. Die ganztägige Veranstaltung, die vom Mitbegründer von Reflexivity, Anthony Pompliano, moderiert wird, verspricht eine Reihe hochkarätiger Redner, unvergleichliche Networking-Möglichkeiten und eine Vielzahl tiefgreifender Diskussionen über die Zukunft von Bitcoin im Bereich der traditionellen und institutionellen Finanzen.

Um der Bedeutung eines aufschlussreichen Diskurses Rechnung zu tragen, wird die Veranstaltung mit einem Staraufgebot an Rednern aufwarten, darunter Cathie Wood von ARK Invest, Anthony Scaramucci von SkyBridge Capital, Mike Novogratz von Galaxy Digital und viele andere Führungskräfte aus dem Bereich der digitalen Anlagen.

Der Bitcoin Investor Day findet in New York, New York, statt und öffnet um 9:30 Uhr die Türen. Das Veranstaltungsprogramm verspricht einen ganzen Tag voller interessanter Programme, die ihren Höhepunkt in einer abschließenden Happy Hour um 17 Uhr finden. Interessierte sind angehalten, sich rechtzeitig einen Platz zu sichern, denn die Karten kosten $50,00. Einzelheiten zur Anmeldung und weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website der Veranstaltung .