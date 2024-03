Frankfurt, Deutschland, März 7, 2024 (ots/PRNewswire) - Tuya Smart (NYSE: TUYA,

HKEX: 2391), ein globaler IoT-Entwicklungsdienstleister, stellt auf der Light +

Building 2024 in Frankfurt vom 3. bis 8. März seine Innovationen wie das

Building Energy Management System und Bluetooth Mesh Lösungen für professionelle

Beleuchtung vor.



Passend zum Hauptthema der Veranstaltung, "BE ELECTRIFIED", hat Tuya sein

eigenes Thema "IoT" vorgestellt: Eine neue, grünere Welt". Dies unterstreicht

das Engagement von Tuya, verbesserte Produkte und Lösungen durch bahnbrechende

intelligente Technologien wie IoT und KI zu liefern. Darüber hinaus

unterstreicht es das Engagement von Tuya, globale Entwickler bei der Umsetzung

von ESG-Konzepten zu unterstützen und die Zusammenarbeit für eine nachhaltige,

kohlenstoffarme Zukunft zu fördern.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Integration von IoT- und KI-Technologien, Revolutionierung des grünen Wohnensmit Tuyas Gebäude-Energiemanagement-SystemAuf der Light + Building 2024 präsentiert Tuya Smart sein bahnbrechendesGebäude-Energie-Management-System, eine Verschmelzung von IoT- undKI-Technologien, die einen neuen Standard für grüne und energieeffizienteLösungen setzt. Dieses System, das die Aufmerksamkeit der Teilnehmer sofort aufsich zog, ermöglicht es Bauherren, die Energieeffizienz von Gebäuden effizientzu verwalten und die Betriebskosten zu senken. Aber wie hilft dieses innovativeSystem den Entwicklern bei der Energieeinsparung?1. Vereinheitlichtes System : Durch die Nutzung der robusten IoT-Technologie vonTuya ermöglicht das Gebäude-Energiemanagementsystem ein schnelles, einheitlichesManagement von Hardware-Geräten und die Visualisierung von Energiedaten. Dieserleichtert eine umfassende Energiedatenplanung und bildet die Grundlage füreine optimale Energienutzung.2. Betriebliche Optimierung : Durch aufschlussreiche Datenanalysen undVorhersagefunktionen bewertet das System den aktuellen Energiezustand vonGebäuden. Durch die Erstellung eines Modells für Kohlenstoffemissionen wird dieEnergieeffizienz bewertet und eine Grundlage für gezielte Verbesserungengeschaffen.3. Intelligente Verwaltung : Die tiefgreifende Integration von KI erhöht dieEffektivität des Systems und bietet strategische Einblicke in den Betrieb undEmpfehlungen zur Energieeinsparung. Das System gibt diese Erkenntnisse anUntersysteme wie Beleuchtung und HLK weiter, um Energie zu sparen. Es passtseine Strategien an saisonale und zeitliche Veränderungen sowie an dieGewohnheiten der Nutzer an und sorgt so für ein zuverlässiges kohlenstoffarmesGebäudemanagement.4. Integration grüner Energie : Das System ermöglicht es Entwicklern,