TEANECK, N.J., 7. März 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), ein führendes globales Technologieunternehmen, gab heute den Start eines fortschrittlichen Labors für künstliche Intelligenz (KI) bekannt. Das Labor mit Sitz in San Francisco wird sich darauf konzentrieren, die Wissenschaft und Praxis der KI durch Innovation und Entwicklung von geistigem Eigentum und KI-fähigen Technologien voranzutreiben. Das Team aus Forschern und Entwicklern, darunter KI-Pioniere und Doktoranden, wird mit Forschungseinrichtungen, Kunden und Start-ups zusammenarbeiten und verfügt bereits über 75 erteilte und angemeldete Patente, die eine differenzierte Grundlage für die Entwicklung innovativer KI-Lösungen bilden. Das Labor ist Teil des Engagements, das Cognizant im vergangenen Jahr angekündigt hat, um in den nächsten drei Jahren 1 Milliarde Dollar in generative KI (gen AI) zu investieren.

Der Start des Advanced AI Lab von Cognizant erfolgt zu einer Zeit, in der Unternehmen mit Hochdruck daran arbeiten, die Auswirkungen von KI zu verstehen und die wachsenden Erwartungen an diese Technologie zu erfüllen. Jüngste Untersuchungen haben gezeigt, dass mehr als die Hälfte (66 Prozent) der Führungskräfte mit den Fortschritten ihres Unternehmens in Bezug auf KI und Gen-KI nicht zufrieden sind, und die meisten Führungskräfte (85 Prozent) planen, die Ausgaben für KI und Gen-KI im Jahr 2024 zu erhöhen. Längerfristig könnte die KI der US-Wirtschaft bis zum Jahr 2032 bis zu 1 Billion Dollar einbringen, so die aktuelle Studie von Cognizant und Oxford Economics.

„Mit der rasanten Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) hin zur allgemeinen Anwendung, verschiebt Cognizant durch strategische Partnerschaften, Trainingsprogramme und Investitionen in Plattformen kontinuierlich seine Grenzen, um ein KI-erprobtes Unternehmen zu werden", sagte Ravi Kumar S, CEO von Cognizant. „Mit dem Start des Advanced AI Lab von Cognizant treiben wir diese Bemühungen voran, indem wir in hochmoderne KI-Kernforschung investieren, die unsere Position an der Spitze der Innovation und unserer Branche festigt. Da wir die Kundenlösungsbeziehung von Anfang bis Ende selbst in der Hand haben, verfügen wir über einen einzigartigen Einblick in Unternehmen, Branchen und deren KI-Anforderungen. Wir konzentrieren uns auf die KI-Forschung und -Entwicklung, um die Grundlage für bessere Geschäftsergebnisse und eine bessere Zukunft zu schaffen."