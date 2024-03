TAIPEI, 7. März 2024 /PRNewswire/ -- Der globale Edge-Markt für künstliche Intelligenz (KI) boomt, was die dringende Nachfrage nach zuverlässigen, leistungsstarken und hochflexiblen Edge-KI-Inferenzgeräten beschleunigt hat. Aetina, ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-Lösungen, kündigt die Einführung seiner hochmodernen lüfterlosen, vielseitig erweiterbaren Edge-KI-Systeme an – die AIE-PN33/43-Serie und die AIE-PO23/33-Serie. Diese innovativen Systeme werden von NVIDIA Jetson Orin NX und Orin Nano Modulen angetrieben und bieten eine herausragende KI-Rechenleistung von bis zu 100 TOPS bzw. 40 TOPS sowie flexible I/O-Schnittstellenoptionen. Diese Lösungen wurden entwickelt, um die Anforderungen an die Konnektivität und die Echtzeit-Datenverarbeitung verschiedener Sensoren und Geräte am Netzwerkrand nahtlos zu erfüllen und ermöglichen es der Industrie weltweit, eine breite Palette von KI-Anwendungen effizient einzusetzen.

Laut dem Statista-Bericht „Number of IoT connected devices worldwide 2019-2030" wird die Zahl der Internet of Things (IoT)-Geräte weltweit bis 2030 voraussichtlich 29 Milliarden übersteigen. Als Antwort auf die wachsende Zahl von IoT-Geräten und die unterschiedlichen I/O- und Speicheranforderungen verschiedener KI-Anwendungen hat Aetina eine Reihe von lüfterlosen Edge-KI-Systemen auf den Markt gebracht. Diese Reihe umfasst die AIE-PN33/43-2PSE und AIE-PN33/43-4PSE, die mit 2 bzw. 4 Sätzen von PSE-Ports ausgestattet sind; die AIE-PN33/43-6USB und AIE-PO23/33-6USB, die jeweils 6 Sätze von USB-Ports integrieren; und die AIE-PN33/43-3M und AIE-PO23/33-3M, die mit 3 Sätzen von M.2 M-Key-Steckplätzen ausgestattet sind. Die Nutzer können das am besten geeignete Produktmodell auf der Grundlage ihrer spezifischen KI-Anwendungsanforderungen wählen, ganz gleich, ob es darum geht, Herausforderungen bei der Verkabelung in weitreichenden Umgebungen wie Häfen oder der Überwachung von Verkehrswegen zu bewältigen, die Anforderungen an die Multisensor-Konnektivität für die Fehlererkennung in intelligenten Fabriken oder automatisierten Produktionslinien zu erfüllen oder die Speicherkapazität für Echtzeit-Bilderkennungsaufgaben zu erweitern. Diese Lösungen werden den Einsatz von fortschrittlichen KI-Intelligenz-Anwendungen in verschiedenen Branchen beschleunigen.

Joe Lo, General Manager von Aetina, kommentiert: „Aetina hat sich der Entwicklung von Industrielösungen verschrieben, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, und nutzt dabei unser umfassendes technisches Know-how und unsere Integrationsfähigkeiten. Wir ermöglichen es verschiedenen Branchen kontinuierlich, KI-Anwendungen in allen Bereichen ihres Geschäfts schnell zu implementieren."

Aetina ist ein Elite-Mitglied des NVIDIA Partner Network und Teil des NVIDIA Jetson Ökosystems. Aetina wird seine neuesten lüfterlosen Edge-KI-Systeme an Stand 337 auf der NVIDIA GTC vorstellen, einer globalen KI-Konferenz, die vom 18. bis 21. März im San Jose Convention Center und online stattfindet. Darüber hinaus wird Aetina KI-Lösungen, einschließlich Nummernschilderkennung, demonstrieren, die die Effizienz von Hafen- und Transportvorgängen revolutionieren. Außerdem wird Aetina zeigen, wie generative KI Edgebasierte intelligente Anwendungen optimiert. Um mehr über NVIDIA GTC zu erfahren, besuchen Sie uns: https://www.nvidia.com/gtc/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2356943/Aetina_fanless_versatile_expansion_edge_AI_systems___the_AIE_PN33_43_series_and_AIE_PO23_33_series.jpg

