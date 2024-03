Ehrung der inspirierenden Gründerin von Girls Who Code, die gemeinsam mit Clé de Peau Beauté die Kampagne 20 Under 20 ins Leben rufen wird

TOKIO, 8. März 2024 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, die Luxus-Hautpflege- und Make-up-Marke, ist stolz darauf, den Empfänger des Power of Radiance Awards 2024 bekannt zu geben: Reshma Saujani, wohnhaft in New York, USA. Mit den Power of Radiance Awards werden Frauen ausgezeichnet, die sich in ihren Gemeinden für die Bildung von Mädchen einsetzen, insbesondere in MINT-Fächern (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik). Reshma Saujani hat sich der Förderung von Mädchen in der Informatik durch die Gründung von Girls Who Code verschrieben, einer internationalen gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, die Kluft zwischen den Geschlechtern in der Technologie zu schließen. Seit seiner Gründung 2012 hat Girls Who Code die weltweit größte Pipeline an weiblichen und nicht-binären Computerwissenschaftler*innen aufgebaut. Ein Jahrzehnt später hatte die Non-Profit-Organisation mehr als 500.000 Student*innen durch ihre innovativen Programme betreut, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Absolvent*innen einen Abschluss in Informatik und verwandten Fächern erwerben, siebenmal höher war als im nationalen Durchschnitt der USA.[1]