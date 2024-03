OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Bahnstreik:

"Nicht zum ersten Mal drängt sich der Eindruck auf, dass die GDL unter dem Deckmantel der tariflichen Auseinandersetzung im Wettbewerb mit der deutlich größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG zeigen will, wer die stärkere Interessenvertretung der Bahnbeschäftigten ist. Da wundert es nicht, dass Teile der Öffentlichkeit und Politik immer lauter über Einschränkungen beim Streikrecht in Bereichen öffentlicher Daseinsvorsorge und Infrastruktur nachdenken. Sollte es in Zukunft so weit kommen, trüge Claus Weselsky dafür Mitverantwortung. Was für eine Zumutung."/DP/jha