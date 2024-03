Sollten Arbeitnehmer in Japan bei ihren Lohnanhebungen ausgelöst durch die weltweit gestiegene Inflation die Fünf-Prozent-Marke übersteigen, könnte dies zu einer Lohnpreisspirale führen, wodurch sich die BoJ gezwungen sähe, die Zinsen erstmals seit acht Jahren wieder anzuheben. Die Äußerungen von Notenbankchef Kazuo Ueda schürten Markterwartungen, dass die BoJ bereits auf ihrer Sitzung am 19. März aus den Negativzinsen aussteigen könnte. Entsprechend wertet der Yen auf, zeitgleich wäre eine derartige Entwicklung Gift für die Kursentwicklung bei Aktien.

Der abrupte Rallyeabbruch beim Währungspaar US-Dollar zum japanischen Yen (USD/JPY) hat das Paar direkt in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 147,5380 JPY talwärts gedrückt. Hier dürfte die Korrektur allerdings nicht enden, aus technischer Sicht wäre Platz bis zur unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung um 146,2020 JPY. Erst an dieser Stelle dürfte sich dann der mittelfristige Weg für das Paar herausstellen. Nach aktueller Auswertung wären Notierungen auf dem Stand aus Sommer 2023 um 137,8120 JPY möglich, damit eine harmonische 123-Konsolidierung seit den Novemberhochs aus dem letzten Jahr zustande kommt. Entkräften ließe sich diese Entwicklung durch einen nachhaltigen Kursanstieg über die obere Barriere von 151,9440 JPY. Infolgedessen könnten Kurszuwächse an 159,40 JPY auf mittelfristiger Basis abgeleitet werden.

USD/JPY (Wochenchart in JPY) Tendenz:

Fazit Notierungen unterhalb des EMA 200 bei aktuell 147,5390 JPY würden Hinweise auf eine Korrekturfortsetzung auf 146,2020 JPY liefern und sich für ein kurzzeitiges Short-Investment anbieten. Unter der Annahme eines Aufwärtstrendbruchs ließe sich darunter ein weiteres Ziel bei 145,0710 JPY ableiten. Durch ein Investment in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VV8KR1 ließe sich hierbei eine Gesamtrenditechance von 95 Prozent erwirtschaften. Ziele im Schein wurden bei 3,02 und 3,72 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte aber vorläufig ein Niveau von 148,3870 JPY nicht unterschreiten, hieraus würde sich im Schein ein passender Stopp-Kurs von 1,68 Euro ableiten.