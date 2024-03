Gold auf Allzeithoch (8.3.24)

Tagesbericht vom 08.03.24



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.158 auf 2.159 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 2.157 $/oz um 3 $/oz über dem Vortagesniveau auf einem neuen Allzeithoch. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Bundesregierung plant, die Rente abzusichern. Durch die Überschüsse aus der Geldanlage von 200 Mrd Euro, die auf Kredit aufgenommen werden, soll ab 2045 ein Anteil von 1,25 % der Rentenzahlungen abgedeckt werden (Quelle: Handelsblatt 6.3.24).



Kommentar: 1. Wenn das funktionieren würde, dann könnten mit der kreditfinanzierten Geldanlage von 16.000 Mrd Euro die Renten zu 100 % finanziert werden. 2. Die Zinsen für die Banken sind sicher, die Rentenzahlungen nicht. 3. Die heutige Regierung 2045 verantwortet die Rentenzahlungen 2045 nicht.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 63.378 Euro/kg, Vortag 63.498 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber kann zulegen (aktueller Preis 24,31 $/oz, Vortag 23,98 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 916 $/oz, Vortag 905 $/oz). Palladium befestigt sich (aktueller Preis 1.024 $/oz, Vortag 1.020 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1,5 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 83,44 $/barrel, Vortag 82,87 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte können zulegen. Der Xau-Goldminenindex steigt um 2,0 % auf 117,52 Punkte. Bei den Standardwerten verbessert sich Franco-Nevada 2,1 %. B2 Gold gibt 0,8 % nach. Bei den kleineren Werten steigen Gabriel 8,8 %, Vista 8,3 % und Seabridge 5,2 %. Argonaut geben 9,8 %, Chesapeake 6,9 % und First Mining 4,4 % nach. Bei den Silberwerten steigen Guanajuato 8,1 %, Fortuna 5,3 % und Bear Creek 5,1 %. Minaurum fallen 10,2 %, Excellon 8,3 % und Metallic 3,1 %.

