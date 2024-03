Razor Group übernimmt US Amazon-Aggregator Perch und kündigt Series D Finanzierungsrunde an Die Razor Group hat Perch, den führenden Amazon-Aggregator in den USA, übernommen und festigt damit ihre Position als globaler Marktführer bei der Aggregation von Verbrauchermarken auf Online-Marktplätzen.Diese Akquisition ebnet Razor den Weg, um …