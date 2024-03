Köln (ots) - Vytal Global und PepsiCo, einer der weltweit führenden Hersteller

von Lebensmitteln und Getränken bündeln ihre Kräfte und führen zur diesjährigen

INTERNORGA den ersten PepsiCo-Mehrwegbecher mit Dual-Tracking-Technologie für

nachhaltige Kundenbindung und effiziente Logistik ein. Zudem gibt Vytal seinen

Eintritt in die Event-Branche begleitet von gleich mehreren, technologischen

Innovationen auf seinem Messestand bekannt.



Unter dem Motto "MORE THAN A CUP" präsentiert Vytal auf der diesjährigen

INTERNORGA gleich mehrere Mehrweg-Technologie-Innovationen und bietet seine

digitalen Mehrweglösungen nun auch im Event- und Entertainmentbereich an.





Dass der Schritt in den Eventmarkt ernst gemeint ist, unterstrich das Start-upvor einigen Wochen mit der Gründung seiner 100%igen Tochtergesellschaft VytalEvents & Entertainment Solutions . Mit der Ausstattung mehrerer Eventlocationsmit Mehrweg im Rahmen der Berlinale 2024 ist Vytal mit seinem Angebot ausSoftwarelösung und Logistikleistung bereits ein fulminanter Jahresstartgelungen."Wir treffen hier mit unserem Angebot aus smarter Technologie kombiniert mitDienstleistungen von Logistik bis Spülung einen Nerv in der Branche.Veranstalter sparen Kosten, gewinnen an Effizienz und Transparenz und eröffnensich in der Kundeninteraktion spannende, neue Möglichkeiten ", so Dr. TimBreker, Gründer und Geschäftsführer von Vytal.Technologisch setzt Vytal verstärkt auf Convenience und innoviert die gesamteWertschöpfungskette von Ausgabe bis Rücknahme, um die Abläufe einfacher undkosteneffizienter für Gastronom:innen und Gäste zu machen. So können GästeMehrwegbehälter von Vytal in Zukunft nicht nur per App, sondern auch per neuer"Tap2Borrow"-Funktion direkt per Kredit- oder Debitkarte leihen. Auch fürKantinengäste wird die Ausleihe von Mehrweg vereinfacht - ein Cup Dispenserermöglicht die Bereitstellung von Mehrwegbechern ganz ohne Personal. Abgerundetwird die Convenience-Offensive durch eine smarte Rücknahmemöglichkeit, dieebenfalls komplett ohne Personal oder weiteres Zutun des Gastes auskommt: diegeliehenen Behälter werden lediglich in einem Schritt entsorgt und automatischausgebucht.Die mit Sicherheit größte Neuerung ist jedoch der Vytal-Pepsi-Cup - ein smarterMehrwegbecher, der Mehrweg nicht nur einfach, sondern äußerst interaktiv macht.Der Vytal-Pepsi-Cup verfügt über einen individuellen QR-Code für die Interaktionmit dem Kunden und einen RFID-Tag für skalierbare, operative Prozesse. Durch die