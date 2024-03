Nach den ersten fünf im Jahr 2023 vergebenen Lizenzen erstrecken sich die jüngsten vier Golden Licenses auf verschiedene Sektoren: Finanzdienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe, IKT und Tourismus

Bericht des Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB)

MANAMA, Bahrain, 8. März 2024 /PRNewswire/ -- Der Inselstaat Bahrain meldete Investitionen von insgesamt 2,4 Mrd. US-Dollar für 9 Großprojekte, die nach der Einführung der Golden License im April 2023 3.000 Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen werden. Die Initiative, die eine vorrangige Behandlung und Zuteilung bei wichtigen Projektmeilensteinen wie der Grundstücksvergabe vorsieht, zielt darauf ab, Bahrains Attraktivität für bedeutende Unternehmen aus allen Branchen zu erhalten und so seinen positiven Kurs eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums zu unterstützen.

Dazu gehören Bahrain Titanium, die erste Anlage dieser Art in der Region, die von der in der Schweiz ansässigen Interlink Metals & Chemicals errichtet werden soll, der Bau des ersten neuen Hauptsitzes der National Bank of Kuwait (NBK) außerhalb Kuwaits, die Installation eines Rechenzentrums und eines regionalen Unterseekabels durch das in Bahrain ansässige Technologieunternehmen Beyon und schließlich die pulsierende städtische Hafenanlage Bahrain Marina.