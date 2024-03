Berlin (ots) - In einem strategischen Schritt zur Stärkung seiner Führungsriege

hat Sysparency, ein Pionierunternehmen im Bereich der KI-gestützten Erklärung
und Analyse von SAP®-Erweiterungen, Nikolai Hiss als Chief Sales Officer (CSO)
an Bord geholt.

Nikolai Hiss, der seine Karriere bei renommierten Unternehmen wie Dynatrace,
VMWare und IBM verbracht hat, bringt eine Fülle von Erfahrungen im Bereich
B2B-Vertrieb und Technologieunternehmensführung mit.

Sysparency, bekannt für seine revolutionäre Technologie zur Erhöhung derTransparenz und Kontrolle über individuelle SAP®-Erweiterungen, zielt darauf ab,die Nutzung von SAP®-Software in Unternehmen zu optimieren. Durch dieBereitstellung vollständiger Einblicke und die Beschleunigung vonInnovationsprozessen verspricht Sysparency, die Geschäftsabläufe und dasAlleinstellungsmerkmal seiner Kunden signifikant zu verbessern.Die Ankunft von Hiss bei Sysparency wird als entscheidender Schritt gesehen, umdas Unternehmen auf der internationalen Bühne als führenden Anbieter zupositionieren. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinen historischenErfolgen im Marktaufbau bei Dynatrace wird Hiss eine Schlüsselrolle bei derAusrichtung von Sysparencys Vertriebsstrategie und der Expansion in neue Märktespielen.In einer Stellungnahme zu seiner neuen Rolle betonte Hiss die Bedeutung vonInnovation und Leidenschaft für die Schaffung eines globalenSoftwareunternehmens. Er unterstrich sein Ziel, Sysparency durch die Entwicklungfortschrittlicher KI-Produkte und den Aufbau eines leistungsstarkenVertriebsteams zum Marktführer im Bereich SAP-Software-Dolmetscher zu machen.Florian Schnitzhofer, CEO von Sysparency, äußerte sich begeistert über dieneueste Ergänzung seines Teams: "Nikolai bringt genau die richtige Mischung austechnischem Verständnis und strategischer Weitsicht mit, die wir benötigen, umunsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Sein Engagement für Exzellenz undKundennutzen passt perfekt zu unserer Vision, die Art und Weise, wie Unternehmenihre SAP®-Systeme nutzen, zu transformieren."Durch die Aufnahme von Hiss in das C-Level Team unternimmt Sysparency einenwesentlichen Schritt zur Realisierung seiner ambitionierten Ziele, einen neuenStandard in der SAP®-Softwarenutzung zu setzen und Kunden weltweit zuermöglichen, ihre Geschäftsprozesse effizienter und ihre Alleinstellungsmerkmalezukunftsorientierter zu gestalten.