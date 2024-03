LBS Saar: Bauspardarlehen stehen wieder hoch im Kurs (FOTO) Saarbrücken (ots) - Die LBS Landesbausparkasse Saar kann auf ein anspruchsvolles Jubiläumsjahr 2023 zurückblicken. Auch 75 Jahre nach Gründung der saarländischen Bausparkasse ist die Attraktivität des Bausparens ungebrochen. Durch das stark gestiegene Marktzinsniveau profitierten vor allem Bausparer:innen von zinsgünstigen Darlehen aus zuteilungsreifen Bausparverträgen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Bauspardarlehen in Höhe von 75 Mio. Euro ausgezahlt - eine nahezu Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr. Die Darlehensneubewilligungen konnten insgesamt mit 162 Mio. Euro um 12 Prozent gesteigert werden.

Mit einem Bausparneugeschäft von 454 Mio. Euro konnte das Vorjahresergebnis, das geprägt war vom Aufwind durch die rapide Trendwende am Zinsmarkt, nicht erreicht werden. Diese Entwicklung ist insbesondere auf den allgemein starken Rückgang des Vor- und Zwischenfinanzierungsgeschäfts und der damit fehlenden Möglichkeit der Unterlegung der Finanzierungen mit Bausparverträgen zurückzuführen. "Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist nach wie vor groß. Themen wie Inflation, Ukrainekrieg, Energiepreiskrise und auch die langwierige Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz haben für starke Zurückhaltung am Finanzierungsmarkt gesorgt. Auf das veränderte Geschäftsumfeld konnte jedoch adäquat reagiert werden", so Sascha Matheis, Sprecher der Geschäftsleitung der LBS Saar.