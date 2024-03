WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



Januar 2024 (real, vorläufig):



+1,0 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-5,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dezember 2023 (real, revidiert):-2,0 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-3,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar 2024gegenüber Dezember 2023 saison- und kalenderbereinigt um 1,0 % gestiegen. Imweniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von November 2023 bisJanuar 2024 um 1,5 % niedriger als in den drei Monaten zuvor. Im Dezember 2023sank die Produktion gegenüber November 2023 nach Revision der vorläufigenErgebnisse um 2,0 % (vorläufiger Wert: -1,6 %). Im Vergleich mit demVorjahresmonat Januar 2023 war die Produktion kalenderbereinigt 5,5 % niedriger.Der Produktionsanstieg im Produzierenden Gewerbe im Januar 2024 verteilte sichauf mehrere Branchen. Insbesondere im Baugewerbe beeinflusste der Anstieg zumVormonat saison- und kalenderbereinigt um 2,7 % das Gesamtergebnis positiv,nachdem die Produktion in diesem Bereich im Vormonat um 3,1 % gefallen war.Weiterhin hatten die Entwicklungen in der chemischen Industrie (+4,7 %), in derNahrungsmittelindustrie (+5,9 %) und in der Maschinenwartung und -montage (+11,1%) einen positiven Einfluss. Einen negativen Einfluss hatte hingegen derProduktionsrückgang in der Automobilindustrie (-7,6 %).Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)nahm im Januar 2024 gegenüber Dezember 2023 saison- und kalenderbereinigt um 1,1% zu. Dabei ging die Produktion von Investitionsgütern um 2,1 % zurück. DieProduktion von Vorleistungsgütern stieg hingegen um 4,4 % und die Produktion vonKonsumgütern um 4,0 %. Außerhalb der Industrie verzeichnete die Energieerzeugungim Januar 2024 einen Rückgang von 3,7 %. Die Bauproduktion stieg im Vergleichzum Vormonat um 2,7 %. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat Januar 2023 war dieIndustrieproduktion im Januar 2024 kalenderbereinigt 5,3 % niedriger.Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegenIn den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Januar 2024gegenüber Dezember 2023 saison- und kalenderbereinigt um 2,8 % gestiegen. An derZunahme hatte die Entwicklung in der chemischen Industrie einen wesentlichenAnteil. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion in diesen Industriezweigen vonNovember 2023 bis Januar 2024 um 1,4 % niedriger als in den drei Monaten zuvor.Verglichen mit dem Vorjahresmonat Januar 2023 war die energieintensive