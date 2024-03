Während die Amerikaner sich extreme KI-Euphorie gönnen und nach den Aussagen von Fed-Chef Powell nun konkreter auf eine Senkung der Zinsen hoffen können, ist Deutschland in einer schleichenden Abwärtsbewegung. Anders als damals unter Kanzler Schröder ist aber die Arbeitslosigkeit in Deutschland aufgrund der Demografie niedrig, sodass dieser Abstieg von vielen nicht als drängendes Problem wahrgenommen wird. An den US-Aktienmärkten neben der Aussicht auf sinkende Zinsen wieder einmal die KI-Euphorie der große Treiber - die aber durch die Zahlen von Broadcom gestern nachbörslich einen Dämpfer erhalten könnte. Heute im Fokus die US-Arbeitsmarktdaten..

Hinweis aus Video:

1. Zinsen: EZB und Fed bereiten Zinswende vor – Klare Signale

Das Video "Zinsen, KI-Euphorie - und der schleichende Abstieg in Deutschland!" sehen Sie hier..