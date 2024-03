BGH Eigentümerversammlungen in Corona-Zeit auch ohne Präsenz: zulässig Versammlungen von Wohnungseigentümern während der Corona-Pandemie waren auch schriftlich möglich - sie mussten wegen der besonderen Ausnahmesituation nicht in Präsenz abgehalten werden, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Freitag. Auch wenn …