APA ots news: FMA-Bericht zum 4. Quartal 2023 der österreichischen Versicherungswirtschaft

Erholung setzte sich fort. Gesamtjahr 2023 schließt durchaus positiv.



Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen nahmen im Geschäftsjahr 2023 Prämien in einer Gesamthöhe von 21,95 Mrd. ein, um + 5,43% oder 1,13 Mrd. mehr als im Jahr davor. Allein im 4. Quartal 2023 verbuchten sie - verglichen mit dem Vorjahreszeitraum - eine Erhöhung des Prämienvolumens um +7,51% auf 4,99 Mrd. Im Gesamtjahr setzte sich das Prämienvolumen wie folgt zusammen: Schaden- und Unfallversicherung 14,01 Mrd. (+9,01%), Krankenversicherung 2,86 Mrd. (+8,89%). In der Lebensversicherung sank es hingegen um - 4,85% auf 5,08 Mrd. Im 4. Quartal waren es in der Sparte Schaden/Unfall 2,98 Mrd. (+10,16%), in der Leben 1,28 Mrd. (+0,32%) sowie in der Krankenversicherung 723,4 Mio. (+10,54%). Das versicherungstechnische Ergebnis verringerte sich 2023, verglichen mit dem Vorjahr, um - 6,45% oder - 37,69 Mio. auf 546,73 Mio., das Finanzergebnis nahm aber um +40,12% oder + 874,69 Mio. auf 3,05 Mrd. zu. Dies ergab eine Verbesserung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) um +81,31% oder + 786,22 Mio. auf 1,75 Mrd. Die Summe aller Assets zu Marktwerten (exklusive Kapitalanlagen der fondsgebundenen und indexgebundenen Lebensversicherung) lag Ende 2023 bei 106,12 Mrd., um +3,37% oder + 3,46 Mrd. über dem Wert zum Jahresende 2022. Dies geht aus dem heute von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) veröffentlichten Bericht über die Lage der heimischen Versicherungswirtschaft im 4. Quartal 2023 hervor.