GUANGZHOU, China, 8. März 2024 /PRNewswire/ -- PHNIX, ein bedeutender Akteur in der HLK-Branche, wird auf der MCE-Messe in Mailand vom 12. bis 15. März ein großes Comeback feiern. Die MCE ist als weltweit führende Veranstaltung für die HLK-Branche anerkannt und dient als Plattform für Unternehmen, um bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Heizung, Kühlung und Energieeffizienz vorzustellen.

Zwei Jahre nach der Ausgabe 2022 betrachtet PHNIX die diesjährige MCE-Ausstellung als einen entscheidenden Moment in seinem Kalender 2024. Seit 2023 bietet PHNIX eine umfassende Energielösung an, die die Bereiche Heizung, Kühlung und Warmwasser integriert. Im Jahr 2024 wird das Unternehmen diese Lösung weiter ausbauen und in einer speziellen Erlebniskabine ein praktisches Erlebnis bieten. Drei Schlüsselprodukte, darunter der multifunktionale Wassertank, der hydraulische Gebläsekonvektor und die Luft-Wasser-Wärmepumpe der Serie R290 Everest, werden den Besuchern in Betrieb gezeigt. Technische Experten aus dem europäischen Service-Center und der Zentrale von PHNIX werden anwesend sein, um Fragen zu beantworten und den Kunden ein umfassendes Verständnis für die Lösungen von PHNIX zu vermitteln.