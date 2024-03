WIEN, 8. März 2024 /PRNewswire/ -- Auf der WEBUILD Energiesparmesse 2024, die vor kurzem stattfand, präsentierte Beny mit seinen herausragenden technischen Fähigkeiten und innovativen Möglichkeiten den Teilnehmern eine Reihe von branchenführenden Lösungen. Besonders hervorzuheben sind ihre Innovationen im Bereich des intelligenten Energiemanagements für Privathaushalte sowie Gleichstromübertragungs- und -verteilungslösungen für Photovoltaik-Kraftwerke, die große Aufmerksamkeit erregten.

Um den steigenden Anforderungen an das Energiemanagement gerecht zu werden, hat Beny die intelligente Home Energy Management Solution eingeführt. Dieses System ist für die Integration in Häuser mit Solarstromanlagen konzipiert. Das BEMS-Gerät misst die Energieerzeugung von Solarsystemen in Echtzeit und steuert die Leistung der angeschlossenen Verbraucher über BEMC-Steuergeräte, wie z. B. Heizungen und Wärmepumpen. Benutzer können den Energieverbrauch durch die Einstellung verschiedener Energiemodi steuern. Im Haushaltsprioritätsmodus beispielsweise passt das System den übrigen Stromverbrauch dynamisch an, um den Strombedarf des Haushalts zu priorisieren Das System ist auch nahtlos in das EV-Ladegerät integriert, indem es die Ladeleistung sofort erhöht, um die überschüssig erzeugte Energie zu nutzen.