Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch steigt auf 22 Prozent Der Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch (Strom, Wärme und Verkehr) ist 2023 in Deutschland auf 22 Prozent gestiegen. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 20,8 Prozent, wie das Umweltbundesamt am Freitag in Berlin berichtete. Die Behörde …