Leithaprodersdorf, Österreich (ots) - Fachkräfte werden nach wie vor in nahezu

allen Branchen händeringend benötigt. Daniel Ahornegger und Lukas Ollrom haben

sich diesem Problem angenommen und unterstützen als Geschäftsführer der DAH

Digital GmbH Unternehmen aller Branchen dabei, qualifiziertes Personal im

regionalen Umfeld ihrer Kunden zu finden. Wie sie dabei konkret vorgehen und

wieso die eigene Arbeitgebermarke so entscheidend für ein erfolgreiches

Recruiting ist, erfahren Sie hier.



Inzwischen ist den meisten Branchen bewusst, dass herkömmliche

Recruiting-Maßnahmen den Fachkräftemangel nicht beheben können. Traditionelle

Methoden wie nichtssagende Stellenanzeigen, Zeitungsartikel oder Jobvermittler

ziehen schon lange keine geeigneten Kandidaten mehr an. Wenn offene Stellen

langfristig unbesetzt bleiben, bedeutet das eine dauerhafte Mehrbelastung für

das verbleibende Personal - was wiederum das Risiko birgt, diese Mitarbeiter

ebenfalls zu verlieren. "Die Situation ist herausfordernd: Auch wenn viele

Unternehmen bereits ein Umdenken eingeleitet haben, müssen die neuen Methoden

zur Mitarbeitergewinnung korrekt umgesetzt werden, um Erfolg zu haben", erklärt

Daniel Ahornegger, Gründer und Geschäftsführer der DAH Digital GmbH.







gewinnen, die bereits angestellt sind, aber für attraktive Angebote offen

stehen", ergänzt sein Geschäftspartner Lukas Ollrom. "Wir sind vertraut mit den

Strategien, die dazu beitragen, qualifizierte Interessenten von heute

anzusprechen." Die DAH Digital GmbH konzentriert sich darauf, den

Fachkräftemangel durch innovative Lösungen im Bereich Social Media und Active

Sourcing zu überwinden. Durch ihre bewährten Methoden haben sie sich bereits in

verschiedenen Bereichen etabliert, darunter bei Fruchtsaftherstellern,

Logistikunternehmen, Bäckereien, Hotels und Elektrikerbetrieben. Mit ihrer

Expertise in Arbeitgeber-Branding, Social Media und Active Sourcing entwickeln

sie maßgeschneiderte Strategien, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Zielgruppe

und auch bereits angestellte Arbeitnehmer zu erreichen. Das Besondere am Ansatz

der DAH Digital GmbH ist, dass die Bewerber aus der Region des jeweiligen Kunden

stammen. Mehr als einhundert Unternehmen konnten Daniel Ahornegger und Lukas

Ollrom bereits bei der Personalsuche unterstützen.



Arbeitgebermarke stärken durch gezieltes Recruiting mit DAH Digital GmbH



Wer heute noch qualifizierte Fachkräfte für sich gewinnen will, muss vor allem

eines: eine attraktive Arbeitgebermarke aufbauen und diese offen nach außen

kommunizieren. Genau dabei unterstützen Daniel Ahornegger und Lukas Ollrom ihre Seite 2 ► Seite 1 von 2

