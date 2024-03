NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 81 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter dürfte die Show noch einige Zeit weitergehen, überschrieb Analystin Karin So ihre am Freitag vorliegende Studie. Das Vertrauen in die mittelfristigen Unternehmensziele steige, und am Horizont zeichneten sich einige Chancen für den Konzern ab, insbesondere in den USA. Trotz der überdurchschnittlichen Kursentwicklung sei die Aktie zudem immer noch attraktiv./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 00:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2024 / 00:33 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 75,60EUR auf Tradegate (08. März 2024, 11:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Karin So

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 81

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m