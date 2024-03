Seite 2 ► Seite 1 von 2

Duisburg (ots) - Markus Happe bietet mit seiner Firma Happe Sicherheitsdiensteeffektive Lösungen für die Sicherheit von Baustellen an. Als Geschäftszweig derHappe Personalmanagement GmbH, geleitet von Hüseyin Sahin und Markus Happe,steht das Unternehmen seit 2017 für erstklassige Dienstleistungen im BereichObjektschutz, Brandwache, Werkschutz und Empfangsdienste. Mit einem Fokus auflangfristige und transparente Sicherheitslösungen richtet sich das Angebot anKonzerne sowie mittelständische Unternehmen und Krankenhäuser. In diesem Artikelverrät Markus Happe, wie man Baustellen effektiv vor Diebstählen schützen kannund welche Rolle dabei eine professionelle Notrufleitstelle spielt.In der Baubranche gehören Diebstahl und Vandalismus häufig zum Alltag. DieBaustellen beherbergen oft teure Materialien wie Kupfer, andere Metalle,Werkzeuge und Maschinen. Diese sind für Diebe attraktiv, da sie einen hohenWiederverkaufswert auf dem Schwarzmarkt haben. Hinzu kommt, dass vieleBaustellen sich in abgelegenen oder schlecht einsehbaren Bereichen befinden.Diese geographische Isolation kann das Risiko von Diebstahl und Vandalismuszusätzlich erhöhen. Die daraus resultierenden Verluste und Verzögerungen könnenfür Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch hinsichtlich ihres Zeitplansverheerend sein. Die größte Herausforderung für die Unternehmer besteht darin,ihre Baustellen so zu sichern, dass Materialien und Ausrüstungen vor unbefugtemZugriff geschützt sind. "Wir bei Happe Sicherheitsdienste verstehen diespezifischen Anforderungen der Baubranche und bieten maßgeschneiderteSicherheitslösungen an, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kundenzugeschnitten sind", so Markus Happe.Die langjährige Erfahrung und das umfassende Know-how in Sicherheitstechnikqualifizieren Markus Happe und sein Team als ideale Ansprechpartner in SachenBaustellensicherheit. Ihr Konzept basiert auf einem Mix aus präventivenMaßnahmen und schneller Reaktionsfähigkeit, um Diebstähle und Vandalismuseffektiv zu verhindern. Die Zusammenarbeit mit zahlreichen zufriedenen Kundenaus verschiedenen Branchen liefert die Grundlage für die im Folgendenvorgestellten Tipps.Tipp 1: Zaun und Tore - Das erste Bollwerk gegen UnbefugteEin robust errichteter Zaun mit abschließbaren Toren ist das A und O, um denZugang zur Baustelle zu kontrollieren. Schließlich wirkt ein klar definiertesund gut sichtbares Grenzgebiet abschreckend auf potenzielle Diebe undsignalisiert, dass man es mit der Sicherheit ernst meint. Dies stellt sicher,dass nur autorisiertes Personal Zugang erhält.Tipp 2: Ausreichende Beleuchtung - Helle Lichter schrecken ab