Netzbetreiber nach Tesla-Anschlag Sicherheit am Strommast erhöht Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung von Tesla in Grünheide sind nach Angaben des Stromnetzbetreibers Edis die Sicherheitsvorkehrungen am Gelände um den beschädigten Strommast erhöht worden. Das Gebiet werde weitläufig umzäunt, sodass nur noch …