Künzell (ots) - Noch immer sehen sich zahlreiche Mittelständler mit derSchwierigkeit konfrontiert, sich exklusive Kundenanfragen zu sichern - und das,obwohl es längst geeignete Maßnahmen hierfür gäbe. Julian Jehn und Johann Petersliefern betroffenen Firmen die so dringend benötigte Lösung und verschaffenihnen durch zuverlässige Suchmaschinenoptimierung sowie digitales Marketing einekontinuierliche Steigerung ihrer Umsätze. Wie das in der Praxis gelingt,erfahren Sie hier.Politische Unsicherheiten, wirtschaftliche Turbulenzen, unerwarteteZusatzbelastungen: Weiterhin stehen zahlreiche Industrieunternehmen aus denverschiedensten Gründen vor enormen Herausforderungen. Während derKonkurrenzdruck angesichts all dieser Probleme stetig steigt, sehen sich vielevon ihnen zusätzlich dazu gezwungen, ihre Preise zu erhöhen, um überhaupt nochwirtschaftlich arbeiten zu können. Ihrer ohnehin schon schleppendenKundengewinnung hilft das hingegen nicht - in diesem Teufelskreis gefangen,verharren sie zunehmend in Passivität. "Ich beobachte immer wieder, wie Firmensich in bloßer Kostenkontrolle verlieren, statt sich aktiv um neueUmsatzmöglichkeiten zu bemühen. Wenn sie daran nicht bald etwas ändern, drohenihnen nicht nur weitere Verluste - vielmehr steht dabei ihre Existenz auf demSpiel", mahnt Julian Jehn, Geschäftsführer der Jehn & Peters GmbH."Auch wenn sie es noch nicht erkennen: Ihre Situation ist keinesfalls ausweglos!Mithilfe grundlegender Suchmaschinenoptimierung lässt sich ihre Sichtbarkeitschließlich zuverlässig und dauerhaft um ein Vielfaches erhöhen -kontinuierlicher Neukundenzuwachs ganz ohne Budgetüberschreitung inklusive",fügt sein Geschäftspartner Johann Peters hinzu. In Kombination mit ihrempersönlichen Branchenverständnis konnten die beiden Marketing-Experten aufdieser Basis bereits mehr als 100 Unternehmen dabei helfen, akuteKrisensituationen zu überwinden und langfristige Stabilität zu gewinnen. Nebennachweislicher Umsatzsteigerung sorgen die Maßnahmen der Jehn & Peters GmbHhierbei außerdem für eine allgemein überzeugendere Außendarstellung, die auchder so wichtigen Mitarbeitergewinnung zugutekommt.Neukundengewinnung nicht das einzige Sorgenkind: Was auch den branchenweitenMitarbeitermangel so gefährlich machtInsbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen stellt es eine großeHerausforderung dar, den Ausfall oder die Kündigung von Mitarbeitern zubewältigen. Die daraus resultierende Überlastung des vorhandenen Personalsbeeinträchtigt nicht nur das Arbeitsklima, sondern auch die Qualität derDienstleistung erheblich. "Vor der Zusammenarbeit mit uns kommt es speziell bei