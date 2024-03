Hannover (ots) - Handwerksbetriebe stehen zunehmend unter Druck: Die

Auftragslage ist gut, doch wegen des Fachkräftemangels müssen viele

Kundenanfragen abgewiesen werden. Marvin Flenche und Alexander Thieme von der

A&M Unternehmerberatung sind Recruiting-Experten und sorgen für mehr Planbarkeit

und Wachstum durch kaufbereite Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter. In

diesem Beitrag erfahren Sie, warum Schulen eine wichtige Anlaufstelle zur

Beseitigung des Fachkräftemangels sind, welche Rolle dem Handwerksbetrieb selbst

zukommt, um mehr gut ausgebildetes Personal zu finden und warum die

Schwierigkeiten auch auf ein Imageproblem des Handwerks zurückzuführen sind.



Der Fachkräftemangel hält auch den Arbeitsmarkt weiterhin in Atem - davon bleibt

auch das Handwerk nicht unberührt. Dabei geht es jedoch um weit mehr als offene

Stellen: Bleiben Vakanzen langfristig unbesetzt, können Betriebe die aufkommende

Auftragslast nicht länger bewältigen. Anfragen müssen abgelehnt und sogar

Bestandskunden vertröstet werden. Das wirkt sich auf den Umsatz und auch auf den

Ruf des Handwerksunternehmens aus. "Dem Handwerk gehen die Leute aus. In vielen

Betrieben sind seit Monaten Stellen unbesetzt - und wenn sich doch ein

Interessent findet, ist er nach wenigen Wochen wieder weg", bestätigt Marvin

Flenche von der A&M Unternehmerberatung.







"Viele Betriebe haben die Hoffnung aufgegeben, qualifiziertes Personal zu findenund dauerhaft zu halten. Dabei tragen sie oft selbst dazu bei, dass dieFachkräfte lieber woanders hingehen", erläutert der Experte weiter. Zusammen mitseinem Geschäftspartner Alexander Thieme unterstützt er Handwerksbetriebe beimPersonal-Recruiting, doch auch Prozessoptimierungen und die Generierung neuerKundenaufträge sind möglich. Dabei setzen die beiden Unternehmer vor allem aufdigitale Lösungen und nutzen damit Potenzial, das von den meisten Betriebenbisher völlig ignoriert wird. Wie die Fachkräftegewinnung gelingt und woraufBetriebe achten müssen, haben Marvin Flenche und Alexander Thieme im Folgendenzusammengefasst.1. Modernisierung der ArbeitsabläufeDas Handwerk ist eine besonders traditionelle Branche, die an Werten festhält.Im Zeitalter der Digitalisierung steht vielen Betrieben diese Haltung jedoch imWeg. Gut ausgebildete Fachkräfte kennen in der Regel das enorme Potenzial, dasmoderne Technologien mit sich bringen. Ein Arbeitgeber, der sich dieserEntwicklung verschließt, wirkt deshalb auf viele Handwerker abschreckend. Vorder erfolgreichen Suche nach neuem Personal sollten Handwerksunternehmen demnachzunächst ihre Prozesse und Abläufe kritisch unter die Lupe nehmen und imHinblick auf Modernisierungspotenzial optimieren und damit ein angenehmes