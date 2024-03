Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Freitag nach einem zurückhaltenden Start in den Handelstag auch bis zum Mittag keine klare Richtung gefunden. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 17.845 Punkten berechnet, nur knapp über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Der Dax hält am Freitag sein zurückerobertes Kursniveau von 17.800 Punkten", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Angetrieben durch neue Zinssenkungsphantasien haben die Notenbanken der US-Fed und der EZB den Aktienmärkten in den USA und Europa noch einmal einen ordentlichen Impuls mitgegeben. Es scheint jedoch nur ein Strohfeuer zu sein und nicht auszureichen, um den Dax 40 nachhaltig auf Kursrekordjagd senden zu können."









Es dürfe nicht vergessen werden, dass die Unternehmen perspektivisch mittels positiver Quartalszahlen liefern müssten, so Lipkow weiter. Derzeit zeigten sich kaum aufhellende Konjunkturindikationen für die EWU. Auch in den USA stelle der rückläufige Konsum eine potenzielle Gefahrenquelle dar.