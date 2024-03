Bielefeld (ots) - Die NTT DATA Business Solutions AG gibt ihre Auszeichnung mit

dem SAP® MEE Award for Partner Excellence 2024 für Cloud-Performance bekannt.

Mit den Awards würdigte SAP (http://www.sap.com/) führende Partner in der Region

Mittel- und Osteuropa (MEE) für ihre herausragenden Leistungen im Bereich der

digitalen Transformation von Unternehmen, die SAP-Lösungen verwenden. Die

Preisträger helfen ihren Kunden in Zusammenarbeit mit SAP, Innovationen

umzusetzen, schnelle Ergebnisse zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und Abläufe

mit SAP-Lösungen zu vereinfachen.



Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions und EVP von NTT DATA, Inc.,

unterstreicht die Bedeutung dieses Partner Excellence Awards: "Ich bin stolz

darauf, dass wir in diesem wichtigen Bereich ausgezeichnet wurden. Die Cloud ist

das perfekte Betriebsmodell und bietet viele Vorteile für die digitale

Transformation, wie beispielsweise größere Flexibilität oder die Implementierung

von künstlicher Intelligenz. Dieser Award bestätigt, dass wir auf dem richtigen

Weg sind, um unseren Kunden auf der ganzen Welt die besten und individuellsten

Services zu bieten. Wir freuen uns darauf, unser gemeinsames Cloud-Geschäft mit

SAP im kommenden Geschäftsjahr weiter auszubauen."







großen und vielfältigen SAP-Partnerstamm bildeten interne SAP-Vertriebsdaten.

Ein aus regionalen und globalen SAP-Repräsentanten bestehender Ausschuss

ermittelt auf Basis von Kriterien wie Verkaufserfolg und Leistung, an welchen

Partner ein Award verliehen wird. Awards werden in verschiedenen Kategorien

vergeben, darunter Gesamtumsatz, Innovation, Technologie, Services und

lösungsspezifische Bereiche.



"Das Engagement und die Expertise von NTT DATA Business Solutions haben unseren

Kunden dabei geholfen, effizienter und agiler zu werden und große Fortschritte

in ihren Transformationsprozessen zu machen", betonte Susanne Diehm, Chief

Partner Officer MEE, Partner Ecosystem Success. "Vielen Dank, dass Sie als unser

zuverlässiger Partner den Wechsel in die Cloud für so viele unserer Kunden

möglich gemacht haben. Ich freue mich darauf, diese Dynamik fortzusetzen und zu

sehen, was wir im kommenden Jahr gemeinsam erreichen können!"



"Wir fühlen uns geehrt, diese renommierte Auszeichnung zu erhalten. Sie ist eine

Bestätigung für die hervorragende Arbeit, die unser engagiertes Team in der

MEE-Region jeden Tag für unsere Kunden leistet," ergänzt Dr. Andreas Pauls,

Executive Vice President, Regional Head DACH und Geschäftsführer von NTT DATA

Business Solutions Deutschland. "Eine starke Cloud-Performance ist ein wichtiger Seite 2 ► Seite 1 von 2

