MÜNCHEN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Europäische Wirtschaftsforscher haben mehr Aufmerksamkeit für die wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimaschutzes gefordert. Die künftige EU-Kommission müsse auf die Folgen für die Industrie und die Wettbewerbsfähigkeit Europas achten, mahnten das Ifo-Institut, das Forschungsnetz EconPol Europe und der European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) in einem am Freitag in Brüssel veröffentlichten Bericht.

Das gelte für die Kosten der CO2-Beschränkung wie für die Chancen durch neue Branchen. Die EU müsse alle negativen und positiven Auswirkungen ihrer Klimapolitik berücksichtigen, "einschließlich der Auswirkungen auf die Konsummöglichkeiten der Bevölkerung, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Lieferketten", sagte ifo-Präsident Clemens Fuest.