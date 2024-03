LILLE, Frankreich, 8. März 2024 /PRNewswire/ -- Lesaffre, ein 170 Jahre altes, weltweit führendes Unternehmen im Bereich Fermentation und Mikroorganismen, begrüßte heute seine Kunden und Partner in seiner neuen Hefefabrik in Indonesien, die der Herstellung von Press- und Trockenhefe gewidmet ist.

Lesaffre ist seit über 40 Jahren in Indonesien geschäftlich tätig. PT Saf Indonusa, die erste indonesische Tochtergesellschaft von Lesaffre, die im Jahr 2000 gegründet wurde, beschäftigt heute mehr als 130 Mitarbeiter in ihrem Mischwerk für Backzutaten in Surabaya, in der Hauptverwaltung in Jakarta und in vier Baking Center und Vertriebsbüros in Jakarta, Medan, Semarang und Surabaya. Die neue Anlage ergänzt die bereits aktive Mischanlage für Backzutaten in der Region Surabaya.