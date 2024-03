München (ots) -



- Beliebte Kombination: Beim Leasing 54 Prozent Anteil für E-Autos

- Finanzierungskonzepte Auto-Abo und Vario-Finanzierung nehmen Fahrt auf

- Neu: ADAC Leasingrechner zum Vergleich von Angeboten



Dank der staatlichen Förderprogramme stand die Autofinanzierung

(https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/finanzierung/) beim ADAC 2023 klar im

Zeichen der Elektromobilität: 54 Prozent der geleasten Fahrzeuge im Programm der

ADAC Fahrzeugwelt waren E-Autos, die Top-Seller der Kleinwagen Fiat 500e und der

Kia Niro EV. Zum Vergleich: Bei den bundesweiten Neuzulassungen schaffte es mit

dem Tesla Model Y lediglich ein Elektroauto in Deutschland auf die vorderen

Plätze.





Im Gegensatz zum Leasing (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/leasing/) lagder Anteil an Krediten für E-Autos bei der Finanzierung nur bei neun Prozent."Die unterschiedlichen Anteile zeigen uns, dass bei Elektroautos(https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/leasing/elektroauto-leasing/) vor allemLeasing hoch im Kurs steht" erklärt Markus Groiß, Geschäftsführer der ADACFinanzdienste GmbH. "Die Beschaffer von Elektroautos fühlen sich offensichtlichmit einem befristeten Leasingvertrag am wohlsten, weil sie damit regelmäßig aufneue Modelle umsteigen können und bei technischen Entwicklungen vorne mit dabeisind. Auch zeigt es, dass die E-Auto-Käufer onlineaffin sind."Bei den Verbrennern waren SUVs(https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/leasing/suv-leasing/) und Mini-SUVs inder ADAC Fahrzeugwelt gefragt (57,1 %), gefolgt von Schrägheck-Varianten (30,6%) und Kombis (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/leasing/kombi/) (4,6 %).Nach Modellen belegten der VW T-Roc(https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/marke/volkswagen/t-roc/) , der VW Tiguan,der Ford Puma, Skoda (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/marke/skoda/) Karoq,Volvo (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/marke/volvo/) XC 40 und der Opel(https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/marke/opel/) Crossland die vorderenPlätze. Bei Diesel- und Benzinern zeigen sich deutlicher die Parallelen zu denNeuzulassungen, mit einer Ausnahme: Der VW Golf war eher bei Kreditnehmerngefragt. Beim ADAC Autokredit wurde dieser neben dem Ford Focus und der VWTiguan am häufigsten finanziert, die beliebtesten Marken beim Autokredit waren2023 VW, Mercedes, BMW und Tesla.Laut Daten des Kooperationspartners MeinAuto.de lag die durchschnittlicheLeasingrate in der ADAC Fahrzeugwelt bei 313 Euro. Die durchschnittlicheLeasingdauer lag bei 38,5 Monaten, die Kilometerleistung bei 13.130 Kilometerund der Leasingfaktor bei 0,81 im Durchschnitt. 77 Prozent der Kunden