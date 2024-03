Dies ist auch das erste Mal, dass Bloomberg BNEF Hersteller von Energiespeichern bewertet hat, wobei sich die Bewertungskriterien auf Marken konzentrieren, die eigene Produktionsanlagen besitzen und Produkte unter ihrer Marke verkaufen. Um als Tier-1-Energiespeichermarke eingestuft zu werden, müssen Unternehmen in den letzten zwei Jahren Produkte für mindestens sechs förderfähige Projekte geliefert haben oder einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen haben, wobei jedes Projekt größer als 1 MW oder 1 MWh sein muss und in der BNEF-Datenbank für Energiespeicheranlagen aufgeführt ist. Als anerkannter Branchenführer setzt sich SERMATEC für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein, fördert eine kohlenstoffarme und grüne Entwicklung und schafft eine saubere Energiezukunft.

SHANGHAI, 8. März 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Sermatec Energy Technology Co, Ltd. ("SERMATEC"), ein branchenführender Anbieter von digitaler Energie-Intelligenz und Energiespeichersystemen, hat sich einen Platz auf der Tier-1-Liste Q1 2024 von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) als Hersteller von Energiespeichern der ersten Kategorie gesichert. Außerdem wurde es von S&P Global Markit auf Platz 6 th unter den Top 10 der chinesischen Integratoren im Jahr 2023 eingestuft.

"Ich bin sehr stolz auf das, was SERMATEC bisher erreicht hat, und ich habe volles Vertrauen in unser Team, um weitere Erfolge zu erzielen. Als einer der Top 10 chinesischen Hersteller von Energiespeichern und Lösungsanbietern reagiert SERMATEC auf die UN-Agenda zur Kohlenstoffneutralität und die weltweite Forderung nach Null-Kohlenstoff-Emissionen mit konkreten Maßnahmen und einem Beitrag zur globalen Nachhaltigkeitsentwicklung", sagte Li Feng, Vorsitzender von SERMATEC.

Mit Innovation und robustem Wachstum zu mehr Erfolg

Die Aufnahme in die Tier-1-Liste und in die globalen Top-Rankings ist ein Beweis für die allgemeine Stärke und die Wettbewerbsvorteile von SERMATEC als weltweit führender Energiespeicherhersteller. SERMATEC hat weltweit Projekte mit einem Gesamtvolumen von fast 5 GWh geliefert und sein Geschäft und seine Aktivitäten auf die Märkte in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Nordamerika, Afrika und Südamerika ausgeweitet.

SERMATEC hat mehr als 10 100MWh Energiespeicherprojekte in China abgeschlossen, und mehrere vom Unternehmen entwickelte Energiespeichersysteme haben die CE-Zertifizierung des TÜV erhalten.

Nachhaltige Entwicklung mit Hilfe digitaler und intelligenter Lösungen

SERMATEC hat sich einer grünen, nachhaltigen Entwicklungsstrategie verschrieben und leistet als Branchenführer einen Beitrag zur globalen Energieeinsparung und Energiewende. Das Unternehmen steigt in den Energiesektor ein, um den Betrieb, die Wartung und das Management neuer Energieanlagen für Unternehmen zu unterstützen und digitale und intelligente Produkte und Lösungen anzubieten, die den Umsatz der Kunden über Energiehandelsplattformen steigern.

Im Jahr 2024 will SERMATEC seine globale Roadmap weiter vorantreiben und seinen internationalen Einfluss stärken. Im Januar und Februar stellte SERMATEC seine kommerziellen Energiespeicherlösungen auf der Open Energies in Frankreich und der ENEX in Polen aus. Für die Zukunft ist geplant, mit Kunden und Branchenexperten auf führenden Fachmessen wie der Intersolar Europe in Deutschland, der RE+ in den USA und der Solar & Storage Philippines in Kontakt zu treten.

Über SERMATEC

SERMATEC wurde 2017 gegründet und ist ein branchenführender Anbieter von digitaler Energieintelligenz und Energiespeicherlösungen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://en.sermatec-ess.com/.

