BRUTTOMARGE AUF 39,5 % GESTEIGERT, FREIER CASHFLOW AUF 1,3 MILLIARDEN US-DOLLAR ERHÖHT

HONGKONG, 8. März 2024 /PRNewswire/ -- Das weltweit führende Unternehmen für kabellose Profiwerkzeuge, Heimwerkerwerkzeuge und Outdoor Power Equipment, Techtronic Industries Co. Ltd. („TTI" oder der „Konzern") (Aktiencode: 669, OTCQX: TTNDY, TTNDF) freut sich, die geprüften konsolidierten Ergebnisse des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr bekannt geben zu können. TTI erzielte 2023 einen Umsatz von 13,7 Milliarden US-Dollar, was einem ausgewiesenen Wachstum von 3,6 % und einem währungsbereinigten Wachstum von 3,9 % entspricht. Sowohl MILWAUKEE als auch unsere Consumer-Gruppe haben in der zweiten Hälfte 2023 an Dynamik gewonnen.