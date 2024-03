USA Arbeitslosenquote steigt auf 3,9 Prozent In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im Februar überraschend und deutlich erhöht. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen im …