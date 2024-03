Köln / Erlangen (ots) -



- Mit dem Ford E-Transit als Basisfahrzeug kommt erstmal ein rein elektrisch

angetriebener Krankentransportwagen (E-KTW) auf Bayerns Straßen zum Einsatz

- Damit unterstützt Ford Pro ein Pilotprojekt des Bayerischen Roten Kreuzes, um

die Praxistauglichkeit der E-Mobilität im Rettungsdienst zu belegen

- Für Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gibt dieses Projekt die künftige

Richtung eines leistungsstarken und klimafreundlichen Rettungsdienstes vor

- E-Transit leistet 183 PS, kommt auf eine Reichweite von bis zu 316 Kilometern

und kann dank Schnelladefähigkeit in 35 Minuten 80 Prozent seiner

Akkukapazität aufladen



Elektromobilität ist nicht nur klimafreundlich, sondern zudem praxistauglich und

zuverlässig - auch im Notfall: Das soll ein Pilotprojekt des Bayerischen Roten

Kreuzes (BRK) belegen, das Ford Pro unterstützt. Mit dem Ford E-Transit als

Basisfahrzeug kommt dabei erstmals ein vollelektrischer Krankentransporter auf

Bayerns Straßen zum Einsatz. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann

übergab das Fahrzeug am Freitag in Erlangen an den Rettungsdienst des BRK.







