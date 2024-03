Seite 2 ► Seite 1 von 2

Langenfeld (ots) - Mittelständische Unternehmen in Deutschland sehen sich häufigmit einer erdrückenden Steuerlast konfrontiert, die zu finanziellen Belastungenführen kann. Als führender Ansprechpartner für die Stiftungsberatung und dasStiftungsmanagement im deutschen Mittelstand weiß Sascha Drache, wie sich diesesProblem lösen lässt. In diesem Artikel verrät der renommierte deutscheStiftungsexperte und Buchautor, welche legalen Möglichkeiten es gibt, dieSteuerlast beachtlich und ohne großen Aufwand zu minimieren.Steuern stellen eine unabdingbare Grundlage für eine gut funktionierende,gerechte und fortschrittliche Gesellschaft dar. In diesem Sinne ist dieEntrichtung von Steuern nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auchein Beitrag zum Gemeinwohl, der die soziale Kohäsion und das wirtschaftlicheWachstum unterstützt. Allerdings stellen steuerliche Belastungen eine dergrößten Herausforderungen für Unternehmen jeder Größe dar, die nicht nur denfinanziellen Spielraum einschränken, sondern auch das Wachstum und dieInnovationsfähigkeit beeinträchtigen können. In diesem Kontext ist die legaleSteueroptimierung eine völlig normale und verantwortungsvolle Praxis, die esUnternehmen ermöglicht, ihre Ressourcen optimal zu nutzen. "Durch dieintelligente Nutzung gesetzlicher Rahmenbedingungen können Unternehmen nicht nurihre Steuerlast minimieren, sondern auch sicherstellen, dass sie weiterhin zumWirtschaftswachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen können, ohnedabei ihre gesellschaftliche Verantwortung zu vernachlässigen", erklärtStiftungsexperte und Buchautor Sascha Drache."Bereits vor mehr als 15 Jahren habe ich ein Instrument entdeckt, das zuerstmein Leben und später das Leben zahlreicher meiner Kunden positiv veränderthat", so der Experte weiter. "Auch heute bin ich fest davon überzeugt, dass eineStiftung das effektivste Mittel ist, um Vermögen zu schützen - insbesondere vorder Last hoher Steuern." Sascha Drache weiß, dass sich durch Stiftungen dieSteuerlast erheblich reduzieren lässt - und das ganz ohne großen Aufwand. Alsangesehener Experte im deutschen Stiftungsrecht, der auch als "deutscherStiftungspapst" bekannt ist, bietet er seine Beratung gezielt für denMittelstand an. In seiner Beratung zur Stiftungsgründung begleitet er seineKlienten umfassend, um sicherzustellen, dass die Stiftung auf einem solidenFundament errichtet wird. So wird nicht nur der Aufbau, sondern auch derlangfristige Schutz des Vermögens gewährleistet.Ungleiche Spielregeln auf dem Markt: Wie Stiftungen Mittelständlern neueMöglichkeiten bietenSascha Drache erkennt ein zentrales Problem: Die Spielregeln auf dem Markt sind