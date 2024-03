Seite 2 ► Seite 1 von 3

Baar (ots) - Die Nachfrage nach Fisch wächst Jahr für Jahr - doch dieFischbestände sind begrenzt. Jedes Jahr werden mehr Fisch und Meeresfrüchte ausden Ozeanen entnommen, als angemessen wäre. Die FYSHR AG, eine SchweizerAktiengesellschaft, hat sich der Aufgabe verschrieben, dieses Problem anzugehen:Um die weltweite Überfischung zu stoppen, baut sie geschlossene Kreislaufanlagenfür die Fischzucht an Land. Wie die zukunftssichere Nahrungsmittelversorgungdurch moderne Indoor-Aquakulturen funktioniert, erfahren Sie im Folgenden.Fisch ist für viele Menschen ein unverzichtbares Nahrungsmittel, denn er enthältwichtige Vitamine, hochwertiges Protein und lebensnotwendige Fettsäuren. Dochder weltweite Fischkonsum verursacht auch ernsthafte Probleme: Meere, Flüsse undSeen leiden seit Jahren unter der weltweiten Überfischung. Auch die marineAquakultur hat zu Recht keinen guten Ruf: Die Fische werden in engen Netzgehegenim Meer gehalten, wo ihre Ausscheidungen das Ökosystem schädigen. Wird dieFischzucht zu intensiv betrieben, können ganze Buchten durch Futterreste undFischexkremente verschmutzt werden. Zudem gelangen Antibiotika ins Meer, diedabei helfen sollen, Krankheiten unter den Fischen zu kontrollieren. Die Folgekönnen Antibiotikaresistenzen sein, die auch den Endverbraucher als Teil derNahrungskette treffen. "Der weltweite Hunger nach Fisch wächst kontinuierlich",sagt Dr. Paul-Daniel Sindilariu, einer der wichtigsten Experten in derZanderzucht mit landbasierten Kreislaufanlagen, der in Zusammenarbeit mit derFYSHR AG einen Beitrag zur nachhaltigen Fischzucht leistet. "Schließlich wächstauch die Weltbevölkerung rasant. Infolgedessen ist zu erwarten, dass dieFischbestände in Zukunft noch weiter zurückgehen werden. Doch es gibt eineLösung: nachhaltige Indoor-Aquakulturen, bei denen es sich aus gutem Grund umden am schnellsten wachsenden Zweig der Lebensmittelproduktion weltweithandelt.""Derzeit stammen etwa 80 Prozent des in Deutschland angebotenen Speisefischs ausdem Ausland", fährt der Experte fort. "Von Nachhaltigkeit kann da kaum die Redesein. Dennoch fristet die Aquakultur in Deutschland bis dato eher einSchattendasein. Weniger als drei Prozent des deutschen Fischkonsums werdenaktuell durch Aquakultur abgedeckt." Die FYSHR AG möchte das ändern: Mitmodernen Indoor-Aquakulturen strebt sie danach, eine nachhaltigeLebensmittelversorgung sicherzustellen. Zugleich geht es darum, gesundeFischbestände zu schützen und zu erhalten. Die Kreislaufanlagen, die das