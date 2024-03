Weiterstadt (ots) - > Skoda Karoq Drive kombiniert beliebte Optionen mit

attraktivem Preisvorteil



> Neuer 1,0 TSI treibt Kompakt-SUV mit 85 kW (115 PS) (Karoq 1,0 TSI 85 kW (115

PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9 - 6,4 l/100 km, CO2-Emissionen

kombiniert 134 - 146 g/km, CO2-Klasse: D - E (vorläufige Werte)) an



> Insgesamt umfasst das Angebot fünf Motor-Getriebe-Varianten für den Karoq





Skoda präsentiert sein Kompakt-SUV als umfangreich ausgestattetes SondermodellKaroq Drive. Beim Kauf profitieren Kunden von bis zu 2.800 Euro Ersparnisgegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. Zudem ergänzt absofort der neue 85 kW (115 PS) starke 1,0-TSI-Einstiegsbenziner das Angebot derBaureihe. Darüber hinaus kommen weitere Design Selections, neueLeichtmetallfelgen und Ausstattungsoptionen hinzu.Der neue Einstiegsbenziner für den Skoda Karoq verfügt über ein manuelles6-Gang-Schaltgetriebe und steht für die Ausstattungslinie Selection sowie dasSondermodell Drive bereit. In Kombination mit dem 1,0 TSI 85 kW (115 PS) beginntder Karoq Selection bei 32.930 Euro.Der Karoq Drive startet ab 34.380 Euro , trägt eine Drive-Plakette am vorderenKotflügel und besitzt serienmäßig anthrazitfarbene 17-Zoll-Leichtmetallfelgen imDesign Scutus glanzgedreht mit mattschwarzen Aeroblenden. Im Interieur bestimmtdie Design Selection Loft das Bild mit zeitlosen Tönen in Schwarz und elegantenDekorleisten in Unique Chrome. Das Sondermodell schnürt zahlreicheKomfortmerkmale zu einem attraktiven Gesamtpaket: Dies umfasst unter anderemMatrix-LED-Hauptscheinwerfer, LED-Ambientebeleuchtung, Parksensoren vorn undhinten sowie eine Rückfahrkamera. Die Vordersitze und das Lederlenkrad sindbeheizbar. Gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell sparenKunden bis zu 2.800 Euro.Neue Ausstattungsoptionen für den Skoda KaroqDas Angebot an Design Selections für das Kompakt-SUV wächst um die neuenVarianten Lodge, ecoLounge, Lounge und Suite sowie Sportline Lounge undSportline Suite. Mit den Miran-Leichtmetallfelgen im 18-Zoll-Format und zwei19-Zoll-Varianten im Design Sagitarius erweitern auch neue Felgenoptionen dieAuswahl. Darüber hinaus lässt sich der Karoq nun auch mit elektrischeinstellbaren Vordersitzen mit Memoryfunktion inklusive Lendenwirbelstützenkonfigurieren.Alle Informationen zu Ausstattungen und Motor-Getriebe-Optionen des Skoda Karoqstehen auf https://www.skoda-media.de/model/109/?fz=1044&skoda=Karoq bereit.VerbrauchsangabenKaroq 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert) 5, 7 - 7,2l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert) 128 - 163 g/km, CO2-Klasse: D - F