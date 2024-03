München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema: Obergrenzen, Drittstaaten, Bezahlkarte: Geht Asylpolitik wirklich nur

so?



Überforderte Kommunen, wütende Bevölkerung, Bund, Länder und Gemeinden streiten.

Lösungen in der Asyl-Debatte sind fern. Wie kann Migration geregelt werden?

Durch eine Obergrenze für Geflüchtete? Ist eine Bezahlkarte für Asylsuchende

sinnvoll? Wie gelingt Integration? Wie kann die Hilfsbereitschaft vor Ort

gestärkt werden?



Die Gäste:





Armin Schuster (CDU,Innenminister in Sachsen)Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen,Vorsitzende der Bundestagsfraktion)Cansel Kiziltepe (SPD, Senatorin u.a. für Integration und Vielfalt in Berlin)Arif Abdullah Haidary (aus Afghanistan geflohen und Mitglied im BayerischenFlüchtlingsrat)Björn Wiese (Bäckermeister in Eberswalde, Brandenburg)Özgür Özvatan (Soziologe am Berliner Institut für empirische Integrations- undMigrationsforschung der Humboldt-Universität zu Berlin)Hans Reichhart (CSU,Landrat in Günzburg, Schwaben)Gerald Knaus (Migrationsexperte und Gründungsdirektor European StabilityInitiative)