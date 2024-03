(neu: Nasdaq-Kurs, 1000-Dollar-Marke)



NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts des Megatrends der Künstlichen Intelligenz gehören Nvidia -Papiere weiter zu den Favoriten der Anleger. Dank ihrer rasanten Kursrally rücken sie auf der Liste der weltweit wertvollsten Unternehmen der Apple -Aktie immer näher, die derzeit Platz zwei belegt.

Indem der Nvidia-Kurs am Freitag in der Spitze bis auf 974 US-Dollar anzog, näherte er sich weiter der 1000-Dollar-Marke. Damit überschritt der Marktwert des Chip- und Prozessorherstellers die Marke von 2,4 Billionen Dollar. Seit Oktober 2022 hatte sich der Kurs in etwa verneunfacht. In der Folge ließ der Rückenwind am Freitag aber nach. Nach eineinhalb Handelsstunden betrug das Plus nur noch ein halbes Prozent auf 931 Dollar.