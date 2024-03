EDP und Rondo Energy arbeiten gemeinsam an der Entkarbonisierung der industriellen Wärmeerzeugung Die Partnerschaft wird es der Industrie und anderen energieintensiven Kunden in Europa ermöglichen, erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung zu nutzen. EDP beabsichtigt, mittelfristig bis zu 400 MW an Wind- und Solarprojekten zu entwickeln, um bis zu …