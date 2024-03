BARCELONA, Spanien, 8. März 2024 /PRNewswire/ -- Am ersten Tag des MWC Barcelona 2024, der kürzlich stattfand, hielt Leo Ma, Vizepräsident der Huawei Cloud Core Network Product Line, eine überzeugende Grundsatzrede auf dem 5.5G Core Summit. In seiner Rede. In seiner Rede ging Leo auf die außerordentlichen Fortschritte des intelligenten 5.5G-Kernnetzes und seinen weitreichenden Einfluss auf zukünftige Kommunikationstechnologien ein und betonte die Schlüsselrolle von Service-, Netzwerk- und O&M-Intelligenz bei der Weiterentwicklung der Kommunikationsbranche. Leo erklärte, dass „das intelligente 5.5G-Kernnetz Service-, Netzwerk- und O&M-Intelligenz umfasst. Es hilft den Betreibern, mit den Veränderungen bei Nutzern, Diensten, Kommunikationsmodellen und Netzen fertig zu werden, und unterstützt sie auch dabei, den Dienstzugang neu zu gestalten, Geschäftsmodelle neu zu definieren und Cloud-basierte O&M-Ansätze neu zu gestalten."

Service Intelligence baut die Serviceerfassung für Betreiber neu auf

Mit der Entwicklung von Intelligenztechnologien und der Einführung von mehr XR-Geräten hat sich die monomodale Kommunikation zu einer multimodalen Kommunikation entwickelt. New Calling, das von Service Intelligence entwickelt wurde, wird in 31 Provinzen Chinas eingesetzt, nachdem es erst im letzten Jahr eingeführt wurde, und bedient derzeit bis zu 50 Millionen Nutzer. Im Zuge der Einführung wurden mehrere innovative Dienste kommerziell genutzt, wie z. B. visualisierte Sprachanrufe, Echtzeitübersetzung und Spaßanrufe. Diese Dienste können den Nutzern einen multimodalen Datenaustausch ermöglichen, einschließlich der Umwandlung von Sprache in Text, von Sprache in Bilder und von Gesten in Animationen. Neben diesen neuartigen Erlebnissen hilft Service Intelligence den Betreibern auch dabei, den Diensteingang neu zu gestalten, indem reine Sprachdienste in Inhaltsdienste umgewandelt werden und Sprach- und Videoanrufe in multimodale Kommunikation umgewandelt werden, um immersive XR-Anwendungen zu unterstützen. Huawei setzt seinen rasanten Innovationskurs mit der Einführung von sprachgesteuerten Avataren fort, die es den Nutzern ermöglichen, ihre eigenen Avatare auf der Grundlage von Rendering in Echtzeit zu gestalten. In naher Zukunft können Unternehmen auch virtuelle Markenbotschafter zur Förderung ihrer Marken einsetzen.