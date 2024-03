Arbeitsmarktdaten: 1.Warnschuss für US-Wirtschaft!

Die heutigen US-Arbeitsmarktdaten sind ein erster Warnschuss für die Wirtschaft der USA: zwar war die Zahl neuer Stellen gut (bis zur Abwärtsrevision im nächsten Monat..), aber unter der Oberfläche wird es eher häßlich: so steigt die Arbeitslosigkeit deutlich an auf 3,9%, der höchste Stand seit Januar 2022. Dazu die massive Abwärtsrevision der Arbeitsmarkt-Daten der beiden Vormonate, dazu sind wieder Vollzeitstellen zugunsten von Teilzeitjobs verloren gegangen. Während die Aktienmärkte in den USA seit Monaten von der KI-Euphorie benebelt sind und auf Zinssenkungen hoffen, könnte schon daher schon bald (ab heute?) die Abschwächung der Wirtschaft das dominierende Thema werden..

