SHANGHAI, 8. März 2024 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Internationalen Frauentags 2024 würdigt Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) die Beiträge von Frauen in der Industrie- und Energieausrüstungsbranche im vergangenen Jahr und hebt Initiativen zum Schutz von Rechten, zur Lebenspflege und zur Weiterbildung hervor, um einen integrativeren Arbeitsplatz für seine 15.000 weiblichen Angestellten zu schaffen, die 20 % der Belegschaft ausmachen.

In der verarbeitenden Industrie sind Innovation und Kreativität von entscheidender Bedeutung. Nach den Forschungsdaten von HR World machen Frauen etwa ein Drittel der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe aus, von den Angestellten am Fließband bis zu den Führungskräften in den Unternehmen. Mit ihren ausgeprägten Kompetenzen in der mechanischen Forschung, ihren beeindruckenden Fähigkeiten in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine und ihrer Bereitschaft, hart zu arbeiten und so viel wie möglich zu lernen, haben sich Frauen als hervorragende Mitarbeiterinnen in der Maschinenindustrie erwiesen. Bei Shanghai Electric machen Frauen 20 % der Gesamtbelegschaft aus, wobei weibliche Ingenieure 20,39 % aller Ingenieure und weibliche Führungskräfte 27 % aller Führungskräfte stellen.